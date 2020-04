Der DAX habe von der verbesserten Stimmung profitiert und die 10.000-Punkte-Marke überwinden können. Darüber hinaus habe der Index das Fibonacci-Retracement von 38,2% des Rückgangs von Februar bis März durchbrochen. Der Anstieg habe sich heute fortgesetzt, sei aber am Ende der ersten Stunde der europäischen Sitzung gestoppt worden. Der DAX versuche, sich über der 10.400-Punkte-Marke zu halten, die den Tiefststand von 2018 markiere. Das Niveau sollte als Unterstützung betrachtet werden, und ein Schlusskurs über diesem Niveau könnte die Bullen ermutigen. In einem solchen Szenario sei der Bereich um das Fibonacci-Retracement von 50% (10.900 Punkte) der erste Widerstand, den man beobachten sollte. Die nächsten großen Widerstandsniveaus seien ebenfalls durch Retracements gekennzeichnet: 61,8% (11.550 Punkte) und 78,6% (12.550 Punkte).



Die kontinuierliche Verbesserung der Coronavirus-Daten in einigen Gebieten habe die Hoffnung geweckt, dass die Pandemie früher eingedämmt werden könne als ursprünglich angenommen und die Wirtschaft möglicherweise nicht so stark getroffen werde wie erwartet. Dies spiegle sich in der heutigen soliden Performance der deutschen Industriewerte wie thyssenkrupp, Salzgitter oder MTU wider. Alle drei Unternehmen würden heute mehr als 8% gewinnen.



Fresenius habe gesagt, dass ihre Tochtergesellschaft Fresenius Kabi die Produktion von Medikamenten zur Behandlung von Covid-19 aufstocken werde. Die Nachfrage nach Medikamenten zur Sedierung und Schmerzlinderung sei aufgrund des Coronavirus-Ausbruchs gestiegen und sei die Grundlage für die Entscheidung. Fresenius habe gesagt, dass die Preise für diese Medikamente stabil bleiben würden.



Wirecard habe bekannt gegeben, dass man eine Partnerschaft mit der führenden E-Commerce-Agentur in Ungarn eingegangen sei. Wirecard werde damit zum Zahlungsdienstleister für UNAS und damit für deren 5.000 Händler.







Der DAX gewinne heute mehr als 3%, nachdem er gestern fast 6% zugelegt habe. Allerdings hätten sich die Indices am Ende der ersten Handelsstunde wieder zurückgezogen. Der Reise- und Freizeitsektor sowie die Industrieunternehmen seien in Europa führend in der Hoffnung, dass die Coronavirus-Maßnahmen aufgrund der Verlangsamung der Ausbreitung gelockert würden.