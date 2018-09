Der Dow Jones habe den Handel mit 26.154,67 Punkten beendet und der NASDAQ 100 habe zum Handelsschluss bei 7.545,50 Punkten notiert. Der breit gefasste S&P 500 habe mit 2.904,98 Punkten geschlossen.



Der Euro habe nach US-Börsenschluss bei 1,1625 US-Dollar notiert. Eine Feinunze Gold sei am Spotmarkt für 1.194,85 US-Dollar zu haben gewesen und Rohöl der Nordseesorte Brent habe zum US-Handelsschluss im November-Kontrakt 78,09 US-Dollar das Fass gekostet. Der Euro-Bund-Future habe am Freitag an der EUREX mit 159,24 Zählern geschlossen.



Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen liege aktuell bei 0,45 Prozent. Der Spread zwischen den zehnjährigen deutschen Bundesanleihen und zehnjährigen US-Staatsanleihen (3,00 Prozent Rendite) liege derzeit bei 255 Basispunkten.



Die Bundesfinanzagentur begebe am Dienstag im Rahmen einer Aufstockung Kapitalmarktinstrumente (Schatz) mit einer zweijährigen Laufzeit und mit einem Volumen von 4,0 Mrd. EUR, sowie am Mittwoch im Rahmen einer Aufstockung Kapitalmarktinstrumente (Bund) mit einer zehnjährigen Laufzeit und einem Volumen von 3,0 Mrd. EUR.



"Die Europäische Zentralbank steht vor dem Problem, für künftige Krisen nicht genügend sinnvolle Tools in ihrem Werkzeugkoffer zu haben", erkläre Dirk Friczewsky, Finanzanalyst für LYNX Broker. "Die Zinsen bleiben auf absehbare Zeit niedrig. Bei einer erneuten Krise droht den Sparern vermutlich die Enteignung des Ersparten in Form von Negativzinsen", führe Friczewsky aus. "Alternativ könnte die EZB zusätzlich als Käufer an den Aktienmärkten in die Bresche springen. Die Blaupause dafür liefert die Bank of Japan mit ihren ETF-Käufen bereits eine Weile." (17.09.2018/ac/a/m)







Berlin (www.aktiencheck.de) - Der Deutsche Leitindex ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) konnte sich bereits am Donnerstag die 12.000-Punkte-Marke zurückerobern, so die Experten von LYNX Broker.Zunächst habe es am Donnerstag sogar nach satten Kursgewinnen für den DAX ausgesehen, der sich noch vor dem Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) bis auf ein Tageshoch von 12.129,81 Punkte hinaufgeschraubt habe. Bis zum Xetra-Schluss am Donnerstag seien die Gewinne jedoch wieder gebröckelt. Die EZB habe dem DAX also keine Schützenhilfe gewährt.Keine Veränderungen plane die EZB für den Leitzins (0,00 Prozent), den Ausleihesatz (0,25 Prozent) und die Einlagefaszilität (minus 0,40 Prozent). Zudem habe die EZB an ihrem Plan festgehalten, das monatliche Volumen des Anleihekaufprogramms ab Oktober auf 15 Mrd. Euro monatlich zu senken und bis zum Ende des Jahres komplett einzustellen. Am Freitag habe der DAX die Hochs vom Donnerstag nochmals in Angriff nehmen und bis zum Xetra-Schluss auch halten können. An der Wall Street hätten sich die Zugewinne fortgesetzt. Der Dow Jones und der S&P 500 hätten minimal zugelegt. Der S&P 500 schicke sich mittlerweile an, den besten Quartalsgewinn seit Ende 2013 zu erreichen. Die Technologiebörse NASDAQ mit deren Leitindex NASDAQ 100 habe zum Wochenschluss hingegen leicht korrigiert.