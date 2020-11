Während der DAX den Tag tiefer begonnen habe, habe er am europäischen Vormittag einen massiven Aufwärtstrend von 200 Punkten verzeichnen können. Der Index notiere auf dem höchsten Stand seit Anfang September und nähere sich dem Nach-Corona-Hoch bei 13.450 Punkten. Sollte es ihm gelingen, dieses zu durchbrechen, könnten die Bullen den 13.700-Punkte-Bereich anvisieren - ein möglicher Bereich für einen Ausbruch aus dem aufsteigenden Dreiecksmuster. Der DAX werde seit Jahresbeginn um etwa 2% höher gehandelt, nachdem er in diesem Monat bisher rund 15% zugelegt habe.



Die deutschen Blue-Chip-Unternehmen seien auf dem besten Weg, ihren besten Monat seit April 2009 zu verbuchen, da der DAX um 16,8% zugelegt habe. Zum Zeitpunkt des Schreibens werde der deutsche Index seit Monatsende rund 15,8% höher gehandelt. Es sei erwartet worden, dass die US-Wahlen der wichtigste Marktfaktor im November sein würden, aber es habe sich heraus gestellt, dass es sich um die optimistischen Impfstoff-Nachrichten gehandelt habe. Infolgedessen würden sich unter den monatlichen Outperformern Aktien, die am stärksten von der Coronavirus-Pandemie betroffen gewesen seien, insbesondere zyklische Werte finden.



Die Deutsche Post habe gesagt, dass sie in diesem Jahr bereits mehr Pakete in Deutschland zugestellt habe als im gesamten Jahr 2019. Im gesamten Jahr 2019 habe die Deutsche Post 1,58 Milliarden Pakete zugestellt, während das Unternehmen am Freitag bekannt gegeben habe, dass es im Jahr 2020 bereits 1,6 Milliarden Pakete in Deutschland zugestellt habe. Das Unternehmen prognostiziere ein Wachstum des deutschen Paketvolumens um 15% gegenüber dem Vorjahr auf rund 1,8 Milliarden Pakete.



Wacker Chemie notiere heute höher. Das Unternehmen habe am Sonntag bekannt gegeben, dass es in fortgeschrittenen Gesprächen mit GlobalWafers über den Verkauf seiner Beteiligung an Siltronic sei. Wacker Chemie halte einen Anteil von 30,8% an Siltronic, das entspreche 9,24 Millionen Aktien. Der Verkaufspreis von 125 Euro werde für einen Gesamtwert der Transaktion von 1,1 bis 1,2 Milliarden Euro diskutiert. Die Einigung solle kurz vor dem Abschluss stehen und der Aufsichtsrat von Wacker Chemie werde voraussichtlich nächste Woche darüber entscheiden. (30.11.2020/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Märkte starteten die neue Woche tiefer, so die Experten von XTB.Einige der Indices, wie der deutsche Leitindex ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) oder der britische FTSE 100, hätten sich jedoch erholen können und würden daher etwas höher notieren. Heute stehe nicht viel auf der Tagesordnung. Das OPEC+-Treffen sei ein wichtiges Ereignis, aber solange es nicht eine massive Bewegung am Ölmarkt auslöse, sollte es nicht zu einem Übergreifen auf die Börsenindices kommen. Bemerkenswert sei, dass die europäischen Aktienmärkte kurz davor stünden, den besten Monat seit der globalen Finanzkrise in Bezug auf die Renditen zu beenden.