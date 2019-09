Der deutsche Leitindex (ISIN DE0008469008 / WKN 846900) habe die neue Woche höher eröffnet. Während des asiatischen Handels habe der DAX zwischen dem 61,8% Fibo-Niveau (12.340 Punkte) der vom 20. bis 25. September ausgebildeten Abwärtsbewegung und der 12.370-Punkte-Marke fest gesteckt. Zu Beginn der europäischen Sitzung hätten die Bären bereits versucht, diesen Bereich zu unterschreiten, allerdings mit wenig Erfolg. Man beachte, dass sich bei einem Ausbruch aus der Konsolidierung eine Kursbewegung schnell beschleunigen könnte. In solch einem Szenario sollte die Unterstützung bei 12.320 Punkten sowie der Widerstand um die 12.400-Punkte-Marke (78,6% Fibo-Niveau) beobachtet werden.



Henkel (ISIN DE0006048408 / WKN 604840) sei zu Beginn der Montagssitzung unter den größten DE30-Nachzüglern zu finden. Das Unternehmen notiere nach einer Herabstufung durch die Bank of America Merrill Lynch niedriger. Die US-Investmentbank habe ihre Empfehlung von "neutral" auf "underperform" gesenkt und das Kursziel von 100 EUR auf 81 EUR angepasst. Die Bank habe ihre Entscheidung damit begründet, dass eine Verschlechterung der makroökonomischen Bedingungen zu weiteren Einschnitten bei den Gewinnaussichten führen könnte.



RWE (ISIN DE0007037129 / WKN 703712) verstärke seine Bemühungen, um zu einem "grünen" Stromerzeuger zu werden. Das Unternehmen schließe die Übernahme des Portfolios an erneuerbaren Energien von E.ON (ISIN DE000ENAG999 / WKN ENAG99) ab. Darüber hinaus werde Rolf Martin Schmitz, Vorstandsvorsitzender von RWE, heute eine Pressekonferenz geben, bei der eine neue Strategie vorgestellt werden solle. Zuvor habe der Energieversorger angekündigt, jedes Jahr bis zu 1,5 Mrd. EUR für den Ausbau seines Anlagenportfolios im Bereich der erneuerbaren Energien auszugeben.



Siemens Healthineers habe heute bekannt gegeben, dass es eine Mehrheitsbeteiligung an der US-Beratungsfirma ECG Management Consultants erwerben werde. Die Transaktion werde voraussichtlich im ersten Quartal 2020 abgeschlossen und stehe unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Aufsichtsbehörden. Bislang seien keine finanziellen Details bekannt gegeben worden. Siemens Healthineers führe aufgrund dieser Nachricht die Gewinne im deutschen Mid-Cap-Index an. (30.09.2019/ac/a/m)







Aktien in Europa starteten am Montag den Handel in der Nähe der Schlusskurse vom Freitag, so die Experten von XTB.Dies habe jedoch nicht lange angehalten, da die Mehrheit der europäischen Blue-Chip-Indices in den ersten Handelsminuten nachgegeben habe. Aktien aus Polen, den Niederlanden und Italien würden sich am schlechtesten entwickeln, während Aktien aus Spanien zu den wenigen gehören würden, die einen Anstieg verzeichnen würden.