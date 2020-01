Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) zeigte sich am Mittwoch zunächst von den Raketenangriffen des Iran auf amerikanische Stützpunkte im Irak beeindruckt, so die Analysten der Helaba.



In dieser Phase sei das Risikobarometer; der V-DAX in der Spitze bis auf 16.24 Punkte geklettert. Im weiteren Tagesverlauf seien die zwischenzeitlichen Kursverluste des deutschen Leitindexes (diese hätten phasenweise mehr als110 Punkte betragen) zunächst eingegrenzt worden, bevor letztendlich ein deutlicher Sprung (+0,71% auf 13.320 Punkte) in die Pluszone gelungen sei. Am Markt habe sich offensichtlich die Meinung durchgesetzt, dass beide Seiten kein gesteigertes Interesse an einer weiteren Eskalation des Konflikts haben dürften. Dies habe sich später bewahrheitet, indem der US-Präsident in einer Reaktion auf die Angriffe darauf verzichtet habe, eine militärische Vergeltung anzukündigen. Weitere Sanktionen gegen den Iran sollten jedoch verhängt werden. Der irakische Kleriker Moktada al-Sadr habe erklärt, dass die Krise nach den Reden aus dem Iran und von US-Präsident Donald Trump beendet sei. Zuvor habe bereits die Meldung, wonach die Lufthansa die Flüge nach Teheran wieder aufnehme, für Erleichterung gesorgt. Der oben bereits erwähnte V-DAX sei wieder auf 14,83 zurückgefallen, so dass eine Bestätigung für das am Montag ausgelöste Kaufsignal erneut ausgeblieben sei. Heute werde der DAX mit neuerlichen Kursgewinnen in den Handel starten.



Der auf die DAX-Marke von 13.127 Punkte entfallende Cluster, dieser setze sich durch das Aufeinandertreffen der oberen Begrenzung der Ichimoku-Wolke und des 55-Tagedurchschnitts zusammen, habe sich gestern als sehr tragfähige Unterstützung erwiesen. Erwähnenswert sei zudem, dass mittels der Tageskerze in Form eines "bullish engulfing patterns" sowohl das untere Band eines Times Series Channels (13.186) als auch dessen Mittellinie (13.261) bereits von unten nach oben durchkreuzt worden seien. Zudem sei es dem multiplen CMO erstmals seit dem vergangenen November wieder gelungen, zwei Tage in Folge über dem 144er Durchschnitt zu notieren. Damit sei die zuletzt in Ansätzen vorhandene, mögliche Eintrübung des kurzfristigen Chartbildes vom Tisch. Vielmehr stehe zunächst ein Test des Widerstandes in Form eines fractal highs bei 13.428 auf der Agenda. Darüber würden sich beachtenswerte Marken bei 13.466, 13.505,13.571, 13.597, 13.606 und 13.658 definieren lassen. (09.01.2020/ac/a/m)



