Rutsche der deutsche Leitindex jedoch unter den erwähnten Aufwärtstrend, müsste mit einem Test der oberen Trendkanallinie bei 11.431 Punkten und der alt bekannten waagerechten Trendlinie bei 11.420 Zählern gerechnet werden.



Der Euro zum Britischen Pfund habe zurzeit Probleme, einige Widerstände zu bezwingen. Das Währungspaar müsse fünf Hürden überspringen. Dies seien die einfache 50-Tage-Durchschnittslinie bei 0,8661 EUR/GBP (ISIN: EU0009653088, WKN 965308), der kurzfristige Abwärtstrend bei 0,8669 GBP, die Unterseite der ehemaligen Schiebezone bei 0,8686 GBP, das 61,8%-Fibonacci-Level bei 0,8692 GBP und zu guter Letzt die horizontale Trendlinie bei 0,8724 GBP.



Im Augenblick versuche der EUR/GBP, die Trendgerade bei 0,8650 GBP zu verteidigen. Bei einem Schlusskurs darunter könnte es zu einem neuerlichen Abwärtsimpuls kommen.



Die US-amerikanische Technologiebörse habe die Kletterpartie fortgesetzt. Die Oberseite der Schiebezone bei 7.207 Punkten habe, wie auch die waagerechte Trendlinie bei 7.310 Zählern, signifikant überwunden werden können. Es bestehe weiteres Aufwärtspotenzial bis 7.580 Punkten. Dieses charttechnische Kursziel sei unter Berücksichtigung der Höhe der erwähnten Handelsspanne berechnet worden.



Es dürfte nicht verwundern, dass der NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026/ WKN A0AE1X) nun reif für eine kleine Pause sei. Der Relative-Stärke-Index (RSI) halte sich in der überkauften Zone auf. Erst wenn diese nach unten verlassen werde, könnte es zu einer Korrektur in Richtung der einstigen Widerstände bei 7.310/7.207 Zählern kommen. (22.03.2019/ac/a/m)







Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die US-Notenbank FED wird in diesem Jahr voraussichtlich die Zinsen nicht erhöhen, so Christian Henke, Senior Market Analyst bei IG, in seinem aktuellen "Market Update".Prompt seien Konjunktursorgen aufgekommen. Aber auch der immer noch andauernde Handelskonflikt zwischen den USA und China sowie der Brexit seien zurzeit die zentralen Themen an den Finanzmärkten. Das mögliche Chaos eines Austritts Großbritanniens sei erst einmal verschoben worden. Die Europäische Union habe eine Verschiebung des Brexit genehmigt. Viel Zeit habe London jedoch nicht. Ob die Probleme in den kommenden Wochen gelöst würden, bleibe abzuwarten.Vorbörslich sehe man den DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) bei 11.575 Punkten, etwa 0,2% über dem Schlusskurs des Vortages.