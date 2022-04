Die westlichen Staaten hätten Moskau vor ernsthaften Konsequenzen gewarnt, falls es in dem vor fast sieben Wochen begonnenen Krieg Chemiewaffen oder andere Massenvernichtungswaffen einsetzen sollte.



Nach den Berichten aus Mariupol habe die britische Außenministerin Liz Truss auf Twitter geschrieben, jeder Einsatz solcher Waffen wäre eine Eskalation, für die man den russischen Präsidenten Putin und seine Führung zur Verantwortung ziehen werde.



Die Zuspitzung der Situation in Mariupol belaste die Börse: Der DAX gebe im frühen Dienstaghandel 80 Punkte ab und falle unter die Marke von 14.000 Punkte. Indes setzt die AKTIONÄR-Empfehlung Rheinmetall ihren Höhenflug fort. Die Aktie des Rüstungsherstellers verbessere sich um ein halbes Prozent auf 204,60 Euro. Mit einem Plus von 144 Prozent seit Jahresanfang sei Rheinmetall die mit Abstand beste Aktie 2022 im HDAX (ISIN: DE0008469016/ WKN: 846901).



(Mit Material von dpa-AFX) (12.04.2022/ac/a/m)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Im Osten der Ukraine zeichnet sich nach Erkenntnissen westlicher Militärs eine russische Großoffensive mit Zehntausenden Soldaten und dem massiven Einsatz von Panzern, Artillerie und Luftwaffe ab, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Zudem gebe es Berichte über den Einsatz von Chemiewaffen in Mariupol. Die Börse reagiere mit Verlusten.Wie das ukrainische Asow-Regiment berichte, sei in Mariupol eine Drohne mit einer unbekannten Substanz abgeworfen worden. Der öffentlich-rechtliche ukrainische TV-Sender Suspilne habe aber berichtet, es gebe keine Bestätigung durch offizielle Stellen.