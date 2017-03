Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Am Freitag verlief der Handelstag an der Deutschen Börse in einer Art, wie sie zuletzt häufig zu beobachten war, so die Analysten der Helaba.Entsprechend bestehe ein gewisses Anpassungsrisiko, insbesondere am US-Aktienmarkt, da dieser mit einem KGV für den S&P 500 von 18,4 sehr deutlich über dem langfristigen Durchschnitt (elf bis zwölf) notiere. Heute werde der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) mit Kursverlusten in den Handel starten. Es bleibe zu hoffen, dass das näher rückende Monatsende für etwas mehr Schwung an den Märkten sorgen werde.Dem DAX sei es zuletzt gelungen, sich oberhalb einer Reihe bedeutender Supports wie beispielsweise die 21-Tagelinie, der Instantaneous Trendline, einer Fibonacci-Fanline und zweier Strukturmarken zu etablieren. Allerdings sei es nicht gelungen, das obere Band des Price-Range-Channels sowie die 144er-Regression zu überwinden. Insofern müsse weiter mit dem Fortbestand der etablierten Range mit den Begrenzungen bei 11.850 Zählern auf der Unter- und 12.150 Punkten auf der Oberseite gerechnet werden. Erst wenn diese, in die eine- oder andere Richtung verlassen werde, könnte eine neue, ausgedehnte Impulsbewegung vollzogen werden. Im Sinne eines Trendfolgeansatzes seien die Chancen, dass es zu einem Ausbruch nach oben komme, leicht höher zu gewichten. Jedoch sollte nicht vergessen werden, dass ein Abwärtsimpuls meist mit deutlicher höherer Dynamik vollzogen werde. Entsprechend wären erste Kurszielmarken auf der Unterseite bei 11.812, 11.711 und 11.544 Zählern zu finden. (27.03.2017/ac/a/m)