Es sei anzunehmen, dass auch Deutschland strikter vorgehen werde. Und die Maßnahmen länger wirken würden als nur bis Ostern (nach Redaktionsschluss dieses Beitrags habe die Bundesregierung verkündet, die Ausgangsbeschränkungen sollten nun zunächst bis zum Ende der Osterferien am 19. April gelten). Nichtsdestotrotz müsse sich die Regierung den Vorwurf gefallen lassen, zu spät reagiert zu haben. Zuspruch erhalte sie dennoch, wie Umfragen zeigen würden. Die Bevölkerung folge damit nur einem bekannten Muster. In Krisen und Kriegen neige sie dazu, der Regierung zu vertrauen. Hinzu komme: Die Grünen, die Linken, die Rechten - sie würden ihre Ahnungslosigkeit mehr noch als die Regierenden offenbaren. Wenn sie sich doch zu Wort melden würden, würden sie beweisen, weshalb sie auf der Oppositions- und nicht auf der Regierungsbank sitzen würden. Etwa Robert Habecks Ruf nach Coronabonds. Bei Ökonomen treffe er allenfalls auf Unverständnis. Sollten Sparer je von ihm hören, dürften und sollten sie auf die Barrikaden gehen.



Nein, es sei nicht die Zeit für eine Abrechnung mit der Politik. Die komme noch früh genug. Man müsse und dürfe aber fragen, wie es jetzt weitergehe. Der Mittelstand drohe zu kollabieren, weil die Hilfen für kleine Unternehmen zu tief ansetzen würden, die Bazooka hingegen zu hoch. Immerhin gelobe man hier Besserung, wie aus dem Finanzministerium zu hören sei.



Grundsätzlich gelte für alle Bereiche, was für die eingangs erwähnten Tests gelte: Man müsse jetzt vor die Lage kommen und ihr nicht hinterherrennen. Jetzt, nicht später, müsse ein Exit-Szenario klar benannt werden, an dem sich Menschen und Firmen - sie zusammen würden entgegen anderslautenden Einlassungen die "Wirtschaft" bilden - orientieren könnten. Menschen würden das brauchen, sie müssten das Ende sehen. Selbst verurteilte Schwerverbrecher würden wissen, wann sie die Freiheit wieder genießen dürften.



Wenn wir uns schon, wie in dem BMI-Papier beschrieben, jetzt mit Worst-Case-Szenarien auseinander setzen sollen, mit dem Ziel, Angst zu bekommen und so zur Einhaltung der Maßnahmen gezwungen zu werden, dann haben wir es auch verdient, dass uns der Ausweg gezeigt wird, so Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" weiter. Die Post-Corona-Ära werde kommen. Es wäre nur schön und wichtig zu wissen, wann dieser Tanz endlich zu Ende sei. (02.04.2020/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die Coronavirus-Pandemie nimmt immer größere Ausmaße an, schränkt Bürger ein, ruiniert Teile der Wirtschaft, so Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Bekomme die Regierung die Lage in den Griff? Im Bundesinnenministerium gäre dieser Tage ein Plan: Die bisherige Methode "Wir testen, um die Lage zu bestätigen" solle abgelöst werden durch "Wir testen, um vor die Lage zu kommen". Das gehe aus einem vertraulichen Strategiepapier des BMI hervor, das dem "Aktionär" vorliege. In dieser Hinsicht sei Südkorea ein "eindrucksvolles Vorbild", heiße es. Fakt sei: Südkorea habe die Ausbreitung eingedämmt, von der Normalität aber sei es noch ein Stück entfernt. Die als "hammer and dance" bezeichnete Methode meine eine Steuerung der Infektion in Wellen. Italien und Spanien indes würden eine andere, eine härtere Strategie fahren: Suppression sehe unter anderem strikte Ausgangssperren vor.