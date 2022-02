Ausblick: Der Abwärtstrend sei mit einer Kette von tieferen Verlaufstiefs und tieferen Verlaufshochs klar intakt. Setze sich die Gegenbewegung vom Vortag weiter fort oder sacke der DAX direkt weiter nach unten ab?



Die Short-Szenarien: Der DAX gebe nach der Gegenbewegung vom Vortag wieder nach und nehme erneut Kurs auf das Verlaufstief bei 14.844 Punkten. Werde dieses nachhaltig unterschritten, könnte der DAX Kurs auf den unteren Fibonacci-Fächer im Monatschart im Bereich von 14.000 Punkten nehmen.



Die Long-Szenarien: Der DAX könne weiter ansteigen und die Aufwärtsdynamik vom Vortag nach dem Verlaufstief bei 14.844 Punkten weiter fortsetzen. In diese Fall wäre mit einem weiteren Hochlauf bis zum 10er und 200er EMA im Tageschart im Bereich von 15.380 Punkten zu rechnen, wo sich auch noch das offene Eröffnungsgap vom Vortag befinde. Gaps würden in der Regel wieder geschlossen und oft als Anlaufmarken einer Kursbewegung dienen. (15.02.2022/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX befindet sich seit dem Verlaufshoch bei 16.285 Punkten in einem Abwärtstrend, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Dabei seien Aufwärtskorrekturen im Bereich des 10er EMA, in der Extension im Bereich des 50er EMA ausgelaufen. Aufgefangen worden sei die Abwärtskorrektur bisher stets wieder im Bereich des massiven Unterstützungszone zwischen 14.800 und 15.000 Punkten. Nach dem erneuten Abprall am 50er EMA mit dem Verlaufshoch bei 15.614 Punkten habe der Index erneut die Unterstützungszone an erreichte im Verlaufstief 14.844 Punkte gesteuert. In der Folge sei es zu einer Gegenbewegung gekommen und der DAX sei deutlich höher mit einer bullishen Tageskerze mit einem kleinen Kerzenkörper und einem langen unterenSchatten aus dem Handel gegangen.