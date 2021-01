Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der DAX bleibt im Rallymodus, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär".Am Donnerstag habe der deutsche Leitindex ein neues Rekordhoch erreicht. Die EU-Zulassung des Moderna-Impfstoffs sowie vor allem die Aussicht auf ein großes Konjunkturpaket in den USA nach dem Wahlsieg der Demokraten in Georgia würden Schwung verleihen. Die vor allem psychologisch wichtige 14.000-Punkte-Marke liege damit bereits in greifbarer Nähe. (07.01.2021/ac/a/m)