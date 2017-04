2007 einige Jahre nach dem Tiefstand, war es dann soweit, dass der DAX seinen neuen Höchststand mit 8.151,57 Punkten erreichte. Der Fall von Lehman Brothers sowie das Platzen der US-Immobilienblase und die daraus resultierenden Kollateralschäden sorgten allerdings für den starken Rückgang auf nur noch 3.588,89 Punkte. Doch seit dieser Zeit ist der Leitindex im Aufwind, obwohl es immer wieder Rückschläge gab. Am letzten Freitag im März hatte der DAX nach einem eher verhaltenen Verlauf plötzlich zum Endspurt angesetzt. Wenige Minuten vor Börsenschluss bekam der Leitindex Aufwind und übersprang die Marke von 12.300 Punkten. Das bedeutet, dass der DAX so hoch wie noch nie ist. Bei Beendigung des ersten Quartals sprang ein Plus von 0,46 Prozent für den DAX heraus. Hier erfahren Sie alles über den Kurs des DAX heute. Des Weiteren erfahren Sie alles über kommende Neuigkeiten.



USA werfen Salzgitter Preis-Dumping vor



Zu den Verlierern hingegen gehörten die Anteilsscheine aus Salzgitter. Die US-amerikanische Regierung wirft verschiedenen Stahlherstellern aus Salzgitter Preis-Dumping vor. Dazu zählen auch die deutschen Firmen Dillinger Hütte und Salzgitter, die jedoch die Vorwürfe zurückwiesen. Wilbur Ross, der US-Handelsminister drohte daraufhin mit Konsequenzen, beispielsweise rückwirkende Zölle. Thyssenkrupp Aktion stiegen deshalb nur unterdurchschnittlich an, nämlich um lediglich 0,07 Prozent. Außerhalb der großen Indizes stehen auch die Aktien von Aurelius wieder im Vordergrund, die um 5,22 Prozent nachgaben.



Starke Verunsicherung unter Anlegern



Durch eine Gotham Studie waren die Anleger deutlich verunsichert, doch mittlerweile sind die Leeverkaufspositionen von Aurelius nahezu vollständig wieder abgebaut. Die Leerverkäufer vertrauen den fallenden Aktienkursen. So verkaufen Sie Aktien, die sie gar nicht besitzen, sondern nur ausleihen. Sobald der Kurs fällt, ist es ihnen dann möglich, die Papiere für einen günstigeren Preis zu kaufen. Die Spanne zwischen Verkaufs- und Kaufkurs ist der Gewinn. Auch innerhalb Europas konnten die Aktienmärkte Gewinne verbuchen. Der EuroStoxx 50 verzeichnete ein Plus von 0,56 Prozent, der CAC 40 in Paris legte ebenfalls zu, während die Londoner Börse mit einem Minus schloss. In den USA sank das Barometer der Börse Dow Jones um 0,1 Prozent. Die Nasdaq-Indizes stiegen leicht an. Die Umlaufrendite am Rentenmarkt wuchs auf 0,11 Prozent an, während der Rentenindex Rex um 0,06 Prozent sank. Der Bund-Future wiederum wuchs auf 161,40 Punkte an. Der Euro-Kurs hingegen fiel wieder. Die EZB (Europäische Zentralbank) legte einen Referenzkurs von 1,0691 fest. Damit kostete der Dollar 0,9354 Euro. Wie sich der DAX im Laufe der nächsten Zeit weiterentwickeln wird, können Sie gespannt verfolgen. (26.04.2017/ac/a/m)









Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Aktuell ist der Deutsche Aktienindex oder kurz DAX bereitet den Weg zu einem neuen Allzeithoch vor. Vor ungefähr vierzehn Jahren war der Leitindex auf dem niedrigsten Stand, seitdem die New Economy Blase mit 2.395,72 Punkten platzte. An diesem Tag verkaufte die Münchner Rück die Aktien der Allianz und umgekehrt. Außerdem stand die Deutschland AG vor ihrem Aus. Damals war das Bündnisende besiegelt. Deutsche Unternehmen hatten nicht mehr die Möglichkeit zur strategischen Beteiligung an anderen Unternehmen in Deutschland.