Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) hatte seit dem bärischen Montags-Reversal am Allzeithoch (14.132) zur Wochenmitte planmäßig sein unteres Ziel bei 13.850 erreicht, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Die Montagsansage (14.132>13.850) habe zugetroffen. Seitdem sei es wieder aufwärts bis 14.050 gegangen. In dem Bereich habe auch der gestrige Handel bei 14.041 geschlossen.



Sei am Mittwochabend noch keine Stabilisierung im Tageskerzenchart erkennbar gewesen, so könne seit Donnerstagabend von Ansätzen einer Stabilisierung die Rede sein. Heute komme es daher zur DAX-Bewährungsprobe bei Unterstützungen in Höhe von ca. 13.985/13.962. Die Grundfrage: Könne der DAX nach schwächerem Handelsstart per Stundenschluss 13.985/13.962 behaupten? Wenn ja, dann steige der DAX nach schwächerem Start mindestens nochmals bis 14.050, oftmals sogar höher, z.B. bis 14.125. Wenn nicht, falle der also per Stundenschluss unter 13.960. (12.02.2021/ac/a/m)



