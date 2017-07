Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - In der Vergangenheit haben wir an dieser Stelle immer mal wieder den Kursindex der deutschen Standardwerte auf den Prüfstand gestellt, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt im Kommentar zum DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900).Untermauert werde die negative Weichenstellung zusätzlich durch das Abgleiten unter das Hoch vom Mai 2015 bei 5.922 Punkten sowie das Schließen des Aufwärtsgaps von Ende April. Rein rechnerisch ergebe sich nun ein kalkulatorisches Abschlagspotanzial von rund 200 Punkten. Anleger sollten aber auch die 200-Tages-Linie (akt. bei 5.650 Punkten) als weitere Rückzugslinie im Blick haben.Vor diesem Hintergrund müsse der "große Bruder" das jüngste Verlaufstief bei 12.316 Punkte unbedingt verteidigen. Ansonsten wäre auch im DAX®-Performanceindex eine Toppbildung endgültig Realität. (10.07.2017/ac/a/m)