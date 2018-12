Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX hielt sich den dritten Tag in Folge am 61,8% Retracement bei 10.739 auf, konnte sich aber bisher nicht dauerhaft davon nach oben absetzen, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.AusblickDer DAX habe nach wie vor Chancen für ein zweites Flaggenstandbein zu 10.988/11.000. Im "besten" Fall bleibe der DAX über 10.740 und steigt bald weiter. Widerstand des Vormittags sei der Bereich 10.758/10.765. Weitere Widerstände würden sich bei 10.840/10.850 in den Weg stellen. Im "hartnäckigen" Fall erreiche der DAX nochmals neue Tiefs bei 10.666 oder 10.630/10.620 und steige erst dann in der grünen Rechtecksphase bis 10.988 an. Keinerlei Anstiegschance im Sinne des normalen Standards hätte der DAX unter 10.584. Dann wäre etwas Anderes als bisher gedacht im Gange. In dem Fall müsse das Verhalten am ersten großen Bärenmarktziel 10.570 geprüft werden. (19.12.2018/ac/a/m)