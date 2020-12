Ausblick: Mit dem Ausbruch der vergangenen Woche hätten sich die Bullen nicht nur zu Weihnachten mit einer enormen Jahresendrally selbst beschenkt, sondern jetzt auch die Chance auf einen Anstieg über das bisherige Rekordhoch.



Die Long-Szenarien: Solange der DAX über der Unterstützung bei 13.600 Punkten notiere, sei jederzeit mit einem Anstieg über das Rekordhoch bei 13.795 Punkten zu rechnen. In diesem Fall könnte der Index bis 13.950 und 14.000 Punkte ansteigen. Auf diesem Niveau wäre eine deutliche Korrektur zu erwarten. Werde die 14.000 Punkte-Marke dagegen im weiteren Verlauf überwunden, könnte die Rally direkt bis 14.250 Punkte führen.



Die Short-Szenarien: Unterhalb von 13.600 Punkten stünde dagegen ein Rücklauf an die starke Unterstützung bei 13.460 Punkten auf der Agenda. Von dort aus dürfte der Wert wieder an das Rekordhoch ansteigen. Werde die Marke dagegen unterschritten, wäre eine Korrektur bis 13.313 Punkte zu erwarten. Darunter käme es bereits zu einem deutlichen Verkaufssignal mit einem ersten Ziel bei 13.009 Punkten. (21.12.2020/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - In der vergangenen Woche gelang es der Käuferseite beim DAX nicht nur, eine kurzzeitige Korrekturphase noch vor der Unterstützung bei 12.866 Punkten zu stoppen, sondern im weiteren Verlauf auch die bisherigen Hochs der Erholung nach dem Coronacrash bei 13.460 Punkten zu durchbrechen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Diesem Kaufsignal sei ein geradliniger Anstieg an das bisherige Allzeithoch bei 13.795 Punkten gefolgt, welches bereits am vergangenen Freitag erreicht worden sei.