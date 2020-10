Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Das "100% measuring" DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900)-Ziel 13.065 ist da, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Die BNP Paribas verweise dazu auf die Prognose von Montag: DAX-Tagesausblick: Spezielles Kursmuster könnte durchschlagen! Darin: "...Ausgehend von 12.545 ist weiterhin die Möglichkeit eines "measuring move" gegeben, also eines Wiederholungsanstieges grün bis 12.875 (Mindestziel) oder bis 13.065 (100%)..."



Der aktuelle DAX-Aufwärtstrend von 12.540 sei alt! Fast alle DAX-Ziele, außer 13.116, seien erreicht worden. Die DAX-Ziele waren bzw. sind 12.873, 12.946, 13.069 und 13.116 (Gap), so die BNP Paribas. Gestern sei also auch noch das wichtige "100% measuring" Ziel 13.069 erreicht worden. Nachts sei das DAX-Ziel 13.116 gehandelt worden. Das könnte der XETRA DAX heute nach 9 Uhr noch nachholen, obwohl die Vorbörse nach dem Test der Marke 13.116 gerade schwächle. Der DAX-Zyklus von 12.540 könnte also bald enden. Bewiesen werde das aber erst unterhalb von 12.837. (09.10.2020/ac/a/m)

Finanztrends Video zu DAX



mehr >