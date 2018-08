Weitere Abgaben könnten den DAX nicht nur unter diesen Bereich einbrechen lassen, sondern damit auch zum Unterschreiten des bisherigen Jahrestiefs führen. Die Käuferseite scheine dem aktuell wenig entgegensetzen zu können.



Die Short-Szenarien: Solange der DAX unterhalb von 12.390 Punkten notiere, seien die Bären am Zug und dürften den Wert zunächst bis 12.104 Punkte ausverkaufen. Dort könnte es zu einer dynamischen Erholung kommen. Werde die 12.075 Punkte-Marke in der Folge jedoch ebenfalls unterschritten, wäre ein Kursrutsch bis 11.850 Punkte zu erwarten. Darunter stünde bereits ein Einbruch an das Jahrestief bei 11.726 Punkten an. Selbst ein Abverkauf bis 11.450 Punkte wäre dann nicht mehr auszuschließen.



Die Long-Szenarien: Bei einer Rückeroberung der 12.390 Punkte-Marke wäre dagegen zunächst mit einer leichten Gegenbewegung bis 12.503 Punkte zu rechnen. Dort könnte jedoch jederzeit der nächste weitreichende Verkaufsimpuls einsetzen. Erst Kurse oberhalb dieser Marke würden auf eine Entspannung der Lage hindeuten und eine Erholung bis 12.600 und 12.640 Punkte ermöglichen. (16.08.2018/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Seit dem Tief bei 12.104 Punkten erholte sich der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) Ende Juni und stieg in den folgenden Wochen an den Zwischenwiderstand bei 12.885 Punkten an, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Ein weiteres Kaufsignal, das durch den Ausbruch über die Marke generiert worden wäre, sei allerdings ausgeblieben. Vielmehr habe der Index in den folgenden Tagen erneut an die Unterstützung bei 12.503 Punkten zurückgesetzt. Nach einer volatilen Erholungsphase, die an der Hürde bei 12.745 Punkten geendet habe, sei es in den vergangenen Tagen zu einer weiteren massiven Verkaufswelle gekommen, die den DAX unter die 12.390 Punkte-Marke und im gestrigen Handel unter 12.256 Punkte gedrückt habe. Damit befinde sich der Wert nur noch wenige Punkte von der wichtigen Unterstützung bei 12.104 Punkten entfernt.