Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Nach dem ausgeprägten Schwächeanfall der beiden vorangegangenen Tage war das "reversal" zum Wochenschluss sehr wichtig für die charttechnische Ausgangslage des DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900), so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt:



Und zwar in zweifacher Hinsicht: Zum einen ganz pragmatisch, um die Marke von 12.000 Punkten zurückzuerobern und zum anderen könnten längerfristig orientierte Anleger mit Blick auf den Wochenchart der deutschen Standardwerte zunächst einmal von einem Halten der 38-Wochen-Linie (akt. bei 11.911 Punkten) ausgehen. Neben dieser Haltemarke verdeutliche der nebenstehende Chart allerdings auch noch den absoluten "Katastrophen-Stopp". So bilde die Kombination aus der Glättung der letzten 200 Wochen und dem Erholungstrend seit Dezember 2018 (akt. bei 11.652 bzw. 11.520 Punkten) eine strategische Rückzugszone, deren Bruch dem Aktienbarometer einen echten Nackenschlag versetzen würde. Damit habe man die entscheidende rote Linie schon einmal eingezogen. Auf der Oberseite würden dagegen die Hochs der letzten vier Wochen bei knapp 12.500 Punkten im Zusammenspiel mit dem Hoch vom Mai (12.436 Punkte) sowie dem alten Allzeithoch vom April 2015 bei 12.391 Punkten das signalgebende Barrierenbündel nach Norden bilden. Schließlich wäre oberhalb dieser Hürden auch die drohende Toppbildung vom Tisch. (07.10.2019/ac/a/m)



