Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Am vergangenen Freitag musste der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) deutliche Kursverluste hinnehmen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Abseits des hektischen Tagesgeschäfts biete sich aus charttechnischer Sicht derzeit der Blick auf den Wochenchart der deutschen Standardwerte an. Die Zeitebene beinhalte alles, was Anleger aktuell umtreibe. So sei das Aktienbarometer in der letzten Woche innerhalb der Schwankungsbreite der Vorperiode ("inside week") verblieben. Dieser Innenstab trete exakt im Dunstkreis des Aufwärtstrends seit März 2009 (akt. bei 12.364 Punkten) auf. Doch das sei nicht die einzige Hürde für die deutschen "blue chips". Das Zusammenspiel zwischen den letzten beiden Wochenhochs (12.458/57 Punkte), dem kurzfristigen Abwärtstrend (akt. bei 12.474 Punkten) sowie der 38-Wochen-Linie (akt. bei 12.546 Punkten) sorge für ein weiteres wichtiges Barrierenbündel. Erst oberhalb dieser Hürden wäre die Gefahr der eingezeichneten Schulter-Kopf-Schulter-Formation gebannt. Auf der Unterseite diene indes die Marke von 12.100 Punkten als erste Unterstützung. Als strategische Absicherung sollten Anleger allerdings unverändert den Bereich bei rund 11.800 Punkten heranziehen, der als Nackenlinie der möglichen oberen Umkehr fungiere. (01.10.2018/ac/a/m)