Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die letzte Handelswoche beendete der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) mit den erwarteten Gewinnmitnahmen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Dabei habe das Aktienbarometer am Freitag eine Abwärtskurslücke bei 13.073/12.936 Punkten hinnehmen müssen. Das Wiedersehen mit der Jahresschlussnotiz von 2019 (13.249 Punkte) im Verlauf der vergangenen Woche habe sich lediglich als kurzfristiges Intermezzo erwiesen. Auch im Wochenchart habe diese Entwicklung Spuren hinterlassen. So stehe auf Wochenbasis ein "shooting star" zu Buche. Dieses negative Kerzenmuster trete exakt im Bereich des alten Aufwärtstrends seit Ende 2018 (akt. bei 12.946 Punkten) auf. Die aktuelle Entwicklung liefere ein gutes Beispiel, wie ehemalige Trendlinien später erneut eine Rolle spielen würden. Bereits Anfang Juni habe sich der DAX an dieser Barriere die Zähne ausgebissen. Kurzfristig dürften sich der DAX vor diesem Hintergrund eine Verschnaufpause gönnen. Unterstützend wirke aber sicherlich das "golden cross" zwischen den Glättungslinien der letzten 50 bzw. 200 Tage (akt. bei 12.246/12.198 Punkten). Zusammen mit der 200-Wochen-Linie (akt. bei 12.105 Punkten) entstehe ein wichtiges Haltecluster. Solange das Aktienbarometer oberhalb des "dreifachen Durchschnitts" notiere, bleibe das Motto "buy the dips". (27.07.2020/ac/a/m)

