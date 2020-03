Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Aus der objektiven Auswertung anhand der Kriterien Momentum der letzten vier Wochen sowie der Relativen Stärke (27 Wochen) würden sich immer wieder interessante Tradinggelegenheiten ableiten lassen. Aber auch in Sachen Marktbreite sowie grundsätzlicher Marktverfassung würden sich aus der wöchentlichen Analyse wertvolle Erkenntnisse ergeben. So würden aktuell nur noch zwei der 30 DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900)-Titel (E.ON, RWE) einen kurz- und langfristigen Haussetrend ausweisen. Ein solcher Extremwert sei typisch nach einer "selling climax" und habe in der Vergangenheit regelmäßig eine technische Reaktion begünstigt. Ähnliches lege die jüngste Volatilitätsspitze nahe. Mit Blick auf den Wochenchart der deutschen Standardwerte sei diese realistisch, solange die Bastion bei 11.800 Punkten verteidigt werde. Die markante Lunte der bisherigen Wochenkerze mache Mut, dass dies zunächst gelinge. Eine Rückkehr in den alten Aufwärtstrend seit Ende 2018 (auf Tagesbasis akt. bei 12.196 Punkten) würde dabei die favorisierte DAX-Erholung begünstigen. (05.03.2020/ac/a/d)



