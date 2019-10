Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Nach dem starken Anstieg des DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) vom Freitag, 11. Oktober auf ein Elf-Wochen-Hoch bei 12.511 Punkten kam es am Montag zu einer völlig normalen Konsolidierung, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



2,9 Prozent Tages- und fast genau 500 Zähler Wochengewinn wollten erst einmal verarbeitet werden. Wenngleich zwar eine horizontale Hürde, noch nicht aber ein 16monatiger Abwärtstrend habe überwunden werden können, würden alles in allem die positiven Signale beim deutschen Blue-Chip-Index überwiegen. Zu nennen sei zunächst das Bullish-Engulfing-Pattern im Kerzenchart auf Wochenbasis, ein klares mittelfristiges Kaufsignal also. Ein solches gebe es seit September auch beim MACD-Indikator auf Wochenbasis, ein weiteres von diesem Trendfolger auf Tagesbasis sei soeben dazu gekommen. Da ab Ende Oktober auch der saisonale Aspekt Rückenwind gebe, könnte der DAX zum Jahresende hin wieder Richtung 13.000er-Marke steigen können. Dass dabei mit der oben angesprochenen Abwärtstrendgeraden und anschließend dem 52-Wochen-Hoch 12.656 Punkte noch bedeutende Widerstände zu überwinden wären, sei klar. Die Option auf einen Ausbruch bleibe kurzfristig intakt, solange die Notierungslücke 12.202/12.240 Zähler behauptet werde. (15.10.2019/ac/a/m)



