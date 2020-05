Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Wir haben untersucht, wie viele der 160 deutschen Standardwerte aus DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900), MDAX (ISIN: DE0008467416, WKN: 846741) und SDAX (ISIN: DE0009653386, WKN: 965338) auf Wochenbasis einen negativen MACD-Wert aufweisen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Dies sei dann der Fall, wenn der der Berechnung zugrunde liegende, kurzfristige gleitende Durchschnitt unter dem längerfristigen notiere. Bei 134 von 160 Titel gelte dieser Zusammenhang, was einem Anteil von fast 84% entspreche! In der ersten Börsenliga verfüge sogar nur die FMC-Aktie (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Ticker-Symbol: FME, NASDAQ OTC-Symbol: FMCQF) über einen positiven Wochen-MACD. Im zweiten Schritt hätten die Analysten für die 90 Einzelwerte aus DAX und MDAX analysiert, wie viele die MACD-Tiefs von der Hochphase der Finanzmarktkrise 2008/09 eingestellt oder gar unterschritten hätten. Das alte Sprichwort: "Wenn die Nacht am schwärzesten ist, dann ist der Tag nicht mehr weit", liefere hier die entscheidende Orientierungshilfe. Wenn der Trendfolger schon jetzt vielfach extreme Tiefstände erreicht habe, wie weit könne der MACD dann noch nachgeben?



Als zweites Positivkriterium würden die Analysten berücksichtigen, wenn es zu Divergenzen zwischen dem MACD und dem eigentlichen Chartverlauf komme. Eine solche positive Divergenz signalisiere häufig einen hohen Reifegrad des vorangegangenen Abwärtsimpulses und sei deshalb regelmäßig ein Vorbote nahender Trendwenden. 16 Einzeltitel hätten die Analysten aufgrund einer zu geringen Börsenhistorie aus den beiden großen, deutschen Auswahlindizes ausklammern müssen. Das sei auch der Grund, warum eine Ausdehnung der Analyse auf den SDAX keinen Sinn ergebe. Hier seien schlichtweg zu viele Titel mit einer nicht ausreichenden Historie gelistet. Bei 31 Titeln notiere der MACD auf historisch tiefen Niveaus. 24 weitere Einzelwerte würden inzwischen positive Divergenzen aufweisen. Bei einer Grundgesamtheit von 74 entspreche das einem Anteil von gut 74%. Fast drei Viertel aller DAX- und MDAX-Werte würden also entweder extrem niedrig notieren oder eine fortgeschrittene Baissephase signalisieren. Per Saldo stelle die schwache Marktbreite - gemessen am MACD - einen unterstützenden Faktor dar, welcher das zukünftige Abschlagspotenzial limitieren sollte. (11.05.2020/ac/a/m)

