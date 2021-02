Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Das an den letzten beiden Handelstagen beschriebene Haltecluster bei rund 13.800 Punkten hat dem DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) zum Wochenabschluss unter die Arme gegriffen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Die Erholung vom Freitag trage dabei wesentlich zur Entspannung bei, wenngleich das Aktienbarometer auf Schlusskursbasis eine Rückeroberung der Marke von 14.000 Punkten knapp verfehlt habe und die neue Woche ebenfalls etwas schwächer beginnen dürfte. Im Wochenbereich entstehe dennoch die zweite Kerze mit markanter Lunte in Folge. Gleichzeitig sei die Hoch-Tief-Spanne der vergangenen Woche innerhalb des Pendants der Vorperiode verblieben. Das Hoch der dadurch entstehenden "inside week" decke sich interessanterweise perfekt mit dem alten Rekordhoch von Anfang Januar (14.131 Punkte). Ein Anstieg über dieses Level würde deshalb "zwei Fliegen mit einer Klappe" schlagen: Einmal den beschriebenen Innenstab "bullish" auflösen und gleichzeitig auch noch einen wichtigen Widerstand aus dem Spiel nehmen. Per Saldo diene eine positive Weichenstellung als Steilvorlage in Sachen "neue Allzeithochs" jenseits der Marke von 14.169 Punkten. Auf der Unterseite würden die o. g. Lunten der letzten beiden Wochen die Relevanz der angeführten Haltezone bei 13.800 Punkten untermauern. (22.02.2021/ac/a/m)

Finanztrends Video zu DAX



mehr >