Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - "Was es nach oben versucht hat und gescheitert ist, versucht es in der Folge nach unten!" - diese alte Tradingweisheit bringt das aktuell bestehende Risiko beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) ziemlich gut auf den Punkt, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



So müsse das bisherige Allzeithoch bei 16.290 Punkten letztlich als Fehlausbruch aus der alten Schiebezone zwischen 14.800 und 16.000 Punkten eingestuft werden. Entsprechend schwebe das Damoklesschwert einer Belastungsprobe der Tiefs vom Mai und Oktober bei 14.816/14.819 Punkten über den deutschen Standardwerten. Ein Bruch dieser Bastion würde die charttechnische Schlagseite des DAX sogar noch vergrößern, denn dann müsste die Kursentwicklung der letzten Monate unter dem Strich als Topformation interpretiert werden. Überdies wäre dann auch der Bruch einer aus dem Jahr 2015 stammenden Trendlinie (akt. bei 14.987 Punkten) zu beklagen. Zur Vorsicht mahne dabei der trendfolgende MACD, der zuletzt an seiner Signallinie scheiterte und somit ein "bullish failure" ausgebildet habe. In der Vergangenheit seien auf dieses charttechnische Phänomen oftmals weitere Kursturbulenzen gefolgt. Um dem DAX indes eine nachhaltige Erholungsperspektive zu geben, sei eine Rückeroberung der 38-Wochen-Linie (akt. bei 15.516 Punkten) zwingende Ausgangsvoraussetzung. (06.12.2021/ac/a/m)

