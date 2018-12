Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Zu Beginn der abgelaufenen Woche musste der DAX® (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) nochmals ein neues Verlaufstief bei 10.586 Punkten hinnehmen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse.



Das anschließende "reversal" wie auch das Ausmaß der Korrektur seit dem Allzeithoch bei 13.597 Punkten würden nun aber für einen Silberstreif am Horizont sorgen. Schließlich habe das Aktienbarometer mit dem eingangs angeführten Verlaufstief fast punktgenau 61,8% der letzten Aufwärtsbewegung von Anfang 2016 bis Anfang 2018 (10.570 Punkte) korrigiert. Bei der Verteidigung dieses Fibonacci-Retracements könnte das saisonale Phänomen der Weihnachtsrallye, aber auch die schlechte Börsenstimmung helfen. Gemäß der aktuellen Sentimenterhebung der American Association of Individual Investors sei der Anteil der Bären unter den US-Privatanleger so hoch wie seit April 2013 nicht mehr. Spiegelbildlich falle der Bullen-Anteil auf den niedrigsten Stand seit 2016. In der Summe sei die Stimmung demnach noch schlechter als im November. Damit wachse die Hoffnung, dass der DAX® bis zum Jahresende noch ein paar Prozentpunkte gutmachen könne. Die Tiefs bei 11.009/11.051 Punkten würden dabei ein erstes Erholungsziel definieren. (17.12.2018/ac/a/m)