FrankfurtHamburg (www.aktiencheck.de) - Nachdem die FDP am gestrigen Sonntagabend die Verhandlungen mit CDU, CSU und den Grünen überraschend platzen ließ, stellt sich die Frage, wie es denn nun weitergeht, so Carsten Mumm, Leiter der Kapitalmarktanalyse bei der Privatbank Donner & Reuschel.Es würden drei Möglichkeiten bleiben: Eine Minderheitsregierung, eine Koalition mit der SPD oder Neuwahlen. Zwar habe SPD-Vize Ralf Stegner eine mögliche Koalition bereits gestern kategorisch abgelehnt, doch habe auf der anderen Seite Bundespräsident Steinmeier seine alte Partei um Vernunft gebeten und daran erinnert, sich dessen Verantwortung bewusst zu sein. Eine Minderheitsregierung wäre möglich, aber bei der aktuellen Konstellation eher problematisch. Somit würden eigentlich nur Neuwahlen bleiben, sollte sich die SPD nicht doch noch zur Koalition bereit erklären.Trotz des Scheiterns der Jamaika-Verhandlungen habe sich die Talfahrt des DAX im Rahmen gehalten. Aktuell pendle er um die 13.000 Punkte. Von seiner Bestmarke, die Anfang November bei 13.525 Punkten gelegen habe, sei er jedoch weit entfernt. Die aktuell verhaltene Reaktion symbolisiere, dass politische Börsen auch dieses Mal kurze Beine zu haben scheinen. Trotzdem sei Vorsicht geboten, da im wirtschaftlich stärksten Land Europas vorerst ein großes Fragezeichen bleibe. Unsicherheit sei bekanntlich Gift für die Börsen. Die Stabilität, für die Deutschland stehe, habe seit der Bundestagswahl - durch die Stimmenverluste der Volksparteien und des Zuwachses der AfD - gelitten. Mögliche Neuwahlen würden nicht zu einer kurzfristigen Stabilisierung beitragen, sondern würden die Unsicherheit an den Börsen verlängern. (20.11.2017/ac/a/m)