Die Hoffnung auf einen Impfstoff und die Rückkehr zur Normalität übertünche zurzeit die amerikanisch-chinesischen Spannungen, die sich über das Wochenende verschärft hätten. Streitpunkt sei Hongkong, wo China erneut mehr Kontrolle übernehmen wolle.



Im vorbörslichen Handel werde der DAX bei 11.500 Punkten gesehen. Er hätte damit das Riesen-Gap von Anfang März bei 11.448 geschlossen. Allerdings werde der Xetra-DAX den Handel mit einem weiteren Gap eröffnen, was durchaus in den nächsten Tagen wieder geschlossen werden könnte. Denn es sei nicht lange her, dass der Index noch bei 10.170 Punkten gestanden habe, also 1.300 Zähler tiefer. Entsprechend seien die Indikatoren etwas heiß gelaufen und die Gefahr von Gewinnmitnahmen gestiegen.



Sollte die Euphorie der Anleger jedoch durch weitere positive Meldungen zum Thema Corona verstärkt werden, könnte in den nächsten Tagen sogar die 12.000-Punkte-Marke angelaufen werden. Knapp darüber, im Bereich von 12.100, verlaufe auch die viel beachtete 200-Tage-Linie.



"Der Aktionär" habe zuletzt die Entwicklung des DAX von der Seitenlinie aus verfolgt. Die nächsten 48 Stunden würden zeigen, ob der Ausbruch aus der Seitwärtsrange zwischen 10.200 und 11.200 nachhaltig sei oder der Markt noch einmal verschnaufe. Möglich sei aber auch, dass der DAX bis zur 200-Tage-Linie durchziehe. (26.05.2020/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der DAX hat am amerikanischen Feiertag "Memorial Day" mit einem Plus von 2,2 Prozent geschlossen und damit eine wichtige charttechnische Hürde überwunden, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär".Die Vorgaben für den neuen Handelstag seien wieder sehr positiv: Nachdem der Biotech-Konzern Novavax am Montag den Beginn einer klinischen Studie für einen Corona-Impfstoff angekündigt habe, seien die Börsen in Asien heute Morgen stark gestiegen. Auch der Dow-Future deute auf eine sehr feste Eröffnung hin.