Eine halbe Stunde nach Handelseröffnung auf Xetra notiere der DAX bei 14.943 Punkten und damit unterhalb der wichtigen 15.000-Punkte-Marke. Schlimmer noch: Sollte der Blue-Chip-Index auf diesem Niveau den Handel beenden, wäre der seit März 2020 gültige Aufwärtstrend gebrochen. Dies könnte neue, technisch induzierte Verkäufe nach sich ziehen und die Kurse weiter abstürzen lassen.



Sollten sich die Kursverluste fortsetzen, dürfte sehr schnell die Unterstützung bei 14.856 Punkten ins Blickfeld der Anleger rücken. Dort liege das jüngste Verlaufstief. Weitere Auffangmarken finde man im Bereich zwischen 14.600 und 14.777 Punkten sowie in Form der 100-Tage-Linie, die bei 14.391 Punkten verlaufe.



Aus Sicht der DAX-Bullen müsste der Markt eine schnelle Kurswende herbeiführen und oberhalb von 15.053 Punkten schließen, um in den mittelfristigen Trendkanal zurückzukehren. Angesichts der Abwärtsdynamik in den letzten Stunden scheine hier mehr der Wunsch der Vater des Gedankens.



Die Angst vor Inflation und steigenden Zinsen scheine die Investoren zu lähmen. Weitere Kursverluste seien nicht auszuschließen, zumindest auf kurze Sicht. Wer seine Aktien während der Dividendensaison nicht verkaufen wolle, könne sein Depot mit einem DAX-Put absichern. (13.05.2021/ac/a/m)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nach den starken Kursverlusten an der Wall Street am Vorabend dominieren auch am deutschen Aktienmarkt die roten Vorzeichen, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Alle DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900)-Werte würden im Minus notieren und selbst in der zweiten und dritten Reihe gebe es kaum Aktien, die sich gegen den Abwärtstrend stemmen könnten. Der deutsche Leitindex habe jetzt wichtige Unterstützungen gebrochen und drohe weiter zu fallen.