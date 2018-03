Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der DAX startete am Donnerstag mit einem positiven Unterton in den Handel und konnte diesen auch über die Schlussglocke retten, so die Analysten der Helaba.CharttechnikGestern sei es dem DAX gelungen, oberhalb des 21-Tagesdurchschnitts (12.334) zu schließen. Zudem habe der Support in Form einer Projektion (12.272) sowie das Retracement bei 12.240 Zählern verteidigt werden können. Heute gelte es zunächst den Widerstand bei 12.380 Punkten im Hinterkopf zu behalten. Sollte dieser durchbrochen werden, wäre der Weg bis zur als markant einzustufenden Marke von 12.455 Zählern frei. Bei dieser handle es sich um einen LMA (Lower Moving Average), welcher auf Basis von Swing Points berechnet werde. Knapp oberhalb (12.479) verlaufe zudem eine Gann-Linie, sodass auf Basis des tendenziell schwachen Momentums ein Ausbruch über die genannten Hürden schwer vorstellbar erscheine. Auf der Unterseite würden die Marken von 12.334, 12.318 und 12.257 Punkten als Support wirken. (16.03.2018/ac/a/m)