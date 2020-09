Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - In der abgelaufenen Woche gab der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) in der Spitze fast 700 Indexpunkte nach, berichten die Analysten der Helaba.



Dieser Abschlag unterstreiche eindrucksvoll, wie sehr sich das Sentiment innerhalb von kurzer Zeit in den negativen Bereich verschoben habe. Man sei geneigt, diese Entwicklung als wenig überraschend zu beschreiben. Lange Zeit seien vermeintliche Belastungsfaktoren ausgeblendet worden. Auch die in weiten Teilen ambitionierten Bewertungsniveaus und die überzogen anmutenden Kurssprünge bei den US-Technologiewerten hätten Erinnerungen an die Entwicklungen des Jahres 2000 wach werden lassen.



Zuletzt habe sich das Gesamtbild des DAX auf kurz- und mittelfristiger Basis deutlich zum Negativen verschoben. Eine ähnliche Entwicklung könne für das längerfristige Zeitfenster nicht ausgeschlossen werden. Die zur Beurteilung eines Richtungswechsels herangezogene 200-Tagelinie verlaufe aktuell bei 12.188 Zählern und damit bereits in greifbarer Nähe. Anzumerken sei zudem, dass der Average seine zuvor steigende Tendenz bereits verlassen habe, so dass ein Unterschreiten umgehend ein gültiges Short-Signal nach sich ziehen würde. Zuvor würden die 100-Tagelinie (12.447) sowie der 200-Tage-EMA (12.321), die 55-Wochenlinie (12.302) und der 200-Wochendurchschnitt (12.205) Support bieten. Die große Zahl von Unterstützungen, welche auf eine relativ überschaubare Range entfallen würden, zeige, welchen Stellenwert diese Zone für den weiteren Verlauf haben werde. (28.09.2020/ac/a/m)

