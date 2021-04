Ausblick: Der Aufwärtstrend sei im DAX klar intakt, allerdings sei der Index überkauft und befinde sich in einer Seitwärtsphase.



Die Long-Szenarien: Der DAX könne sich weiterhin über dem 10er EMA halten und die lange Seitwärtsphase als Sprungbrett für einen neuen Kursanstieg nutzen. Die erste Anlaufmarke wäre dann das Verlaufshoch bei 15.311 Punkten, gefolgt von der oberen Begrenzung des steigenden Trendkanals bei etwa 15.400 Punkten. Ein Ausbruch aus dem Trendkanal sei nach dem langen Hochlauf eher unwahrscheinlich.



Die Short-Szenarien: Der DAX setze die Schwäche vom Vortag fort und falle unter den 10er EMA zurück. Erhöhe sich dann die Abwärtsdynamik, wäre mit einem Rücklauf zum offenen Gap bei 15.110 Punkten zu rechnen. Darunter könnten dann die offenen Gaps bei 14.845 und 14.621 Punkten folgen. (15.04.2021/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX verläuft weiterhin in einer Seitwärtsbewegung in einer Spanne zwischen 15.200 und 15.250 Punkten, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Das Tageshoch habe am Vortag bei 15.255 Punkten und das Tagestief bei 15.191 Punkten gelegen. An der Lage habe sich damit seit sieben Handelstagen nichts geändert. Auf der Unterseite habe der DAX unverändert eine Kurslücke bei 15.110 Punkten offen, die bei einer Abwärtsbewegung als Anlaufmarke dienen könnte. Kurslücken würden in der Regelschnell wieder geschlossen. Nur leicht darüber verlaufe aktuell der 10er EMA, der für den kurzfristigen Verlauf im DAX wichtig sei. Solange der DAX über dem 10er EMA notiere, sei eher von weiter steigenden Kursen auszugehen. Erst mit Notierungen deutlich unter dem 10er EMA würde sich die Lage im DAX eintrüben.