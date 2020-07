Ausblick: Der DAX befinde sich in einer Seitwärtsphase im Aufwärtstrend. Die Marke von 12.500 Punkten und die untere Trendkanalbegrenzung hätten bisher weitgehend verteidigt werden können.



Die Long-Szenarien: Der DAX könne sich weiterhin im steigenden Trendkanal halten und drehe im unteren Trendkanalbereich wieder nach oben ab. Die nächste Aufwärtsbewegung sollte dann das Verlaufshoch bei 12.842 Punkten anlaufen. Ein neues Stärkesignal würde sich dabei bereits über der Signallinie bei 12.680 Punkten ergeben. Über 12.842 Punkte dürfte das Verlaufshoch bei 12.913 Punkten angesteuert werden, darüber die runde Marke von 13.000 Punkten.



Die Short-Szenarien: Der DAX setze die Kursschwäche der Vortage fort und durchbreche schließlich die untere Trendkanalbegrenzung bei 12.350 Punkten. Darunter dürften die Bären Kurs auf die Unterstützungszone bei 12.000/12.050 Punkten nehmen. Gehe es noch weiter tiefer, sei mit einem Rücklauf bis zum 200er und 50er EMA bei 11.880 Punkten zu rechnen. (09.07.2020/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX konnte am 09. Juni ein Verlaufshoch bei 12.913 Punkten ausbilden und damit die obere Begrenzung des steigenden Trendkanals erreichen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Seit diesem Verlaufshoch bewege sich der DAX in einer ausgedehnten Seitwärtsbewegung und habe das Verlaufshoch bei 12.913 Punkten nicht mehr überbieten können. Korrekturen seien auf der Unterseite stets am 200er EMA abgefangen worden, der aktuell bei 11.876 Punkten verlaufe und eine solide Unterstützung bilde. Hier verlaufe außerdem der 50er EMA, der die Unterstützungszone in diesem Bereich noch verstärke. Am 06. Juli sei bei 12.842 Punkten ein weiteres Verlaufshoch gebildet. Beide Verlaufshochs könnten möglicherweise ein bearishes Doppeltop bilden, ein erstes Signal dazu wären Kurse unter 12.500 Punkten.