Ausblick: Solange der DAX über dem 10er EMA bei aktuell 14.646 Punkten notiere, zeige der Index kurzfristig weiter Stärke und es sei mit weiter steigenden Kursen zu rechnen.



Die Long-Szenarien: Der DAX könne die Aufwärtsdynamik der Vortage beibehalten und weiter ansteigen. Dem DAX gelinge dabei der Ausbruch aus dem steigenden Trendkanal über die Marke von 14.850 Punkten hinaus. Dann werde die obere Begrenzung des nächsthöheren Trendkanals bei 15.000 Punkten angelaufen.



Die Short-Szenarien: Der DAX sei überkauft und drehe an der oberen Trendkanalbegrenzung wieder nach unten ab und nehme Kurs auf das untere offene Gap bei 14.621 Punkten. Rutsche der DAX dann auch noch unter den 10er EMA bei 14.646 Punkten, trübe sich die Lage für den DAX wieder langsam ein. Besonders wenn das Verlaufstief bei 14.422 Punkten unterschritten werde. Dann wäre mit einem weiteren Rücklauf zum 50er EMA bei 14.189 Punkten zu rechnen. (30.03.2021/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX bewegt sich weiterhin in dünner Luft an der oberen Begrenzung des steigenden Trendkanals im Tageschart, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Der DAX sei nach dem langen Hochlauf seit dem Verlaufstief im unteren Bereich des steigenden Trendkanalsund am 50er EMA bei 13.673 Punkten Ende Februar überkauft und habe auf der Unterseite weiterhin das Eröffnungsgap vom Freitag bei 14.621 Punkten offen. Gaps würden in der Regel wieder geschlossen und als Orientierungspunkte einer weiteren Kursbewegung dienen. Im Monatschart sei mit dem Durchbruch über die langjährige Widerstandslinie bei 14.100 Punkten ebenfalls ein langfristiges Stärkesignal generiert worden.