Ausblick: Die lange Seitwärtsphase im DAX halte weiter an. Als Signalmarken für den weiteren Kursverlauf würden unverändert der obere Fibonacci-Fächer und der 50er EMA gelten.



Die Short-Szenarien: Der DAX sacke wieder unter den 10er EMA und nehme Kurs auf den 50er EMA bei aktuell 15.702 Punkten. Komme es hier auch zu einem weiteren Rutsch nach unten, würde sich die Lage deutlich eintrüben. Im großen Bild im Monatschart könnte es dann zu einem endgültigen Abprall am Fibonacci-Fächer nach unten kommen. Die nächste Anlaufmarke wäre dann die Unterstützung bei 15.300 Punkten. Darunter wäre mit einem Rücklauf zur runden Marke von 15.000 Punkten zu rechnen.



Die Long-Szenarien: Der DAX könne sich über dem 50er EMA halten und die Seitwärtsbewegung als Sprungbrett für einen neuen Anstieg nutzen. Langfristig aufhellen würde sich die Lage aber erst mit einem Durchbruch über den Widerstand des Fibonacci-Fächers. (03.09.2021/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX bewegte sich auch am Vortag weiter seitwärts und pendelte um den 10er EMA im Tageschart, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Es fehle aktuell die weitere Aufwärtsdynamik. Der Grund sei nach dem vorherigen langen Hochlauf seit dem Coronacrash-Tief bei 8.255 Punkten im oberen Fibonacci-Fächer im Monatschart zu sehen. Hier komme der DAX seit Monaten nicht voran, wobei die jeweiligen Hochs in den vergangenen Monaten direkt am Fächer gebildet worden seien. Der Fibonacci-Fächer sei ein massiver Widerstand. Die kaum noch vorhandene Aufwärtsdynamik reiche nicht aus, um diesen Widerstand zu überwinden. Im Fokus stehe aktuell dabei der 50er EMA auf der Unterseite. Komme es hier zu einem Kursrutsch nach unten, könnte der DAX endgültig am Fibonacci-Fächer nach unten abgeprallt sein.