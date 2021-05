Ausblick: Der Aufwärtstrend sei im DAX klar intakt, aber aktuell befinde sich der Index in einer Seitwärtskonsolidierung, die als Sprungbrett für steigende Kurse genutzt werde könnte.



Die Long-Szenarien: Der DAX könne die Aufwärtsdynamik nach dem Abprall am 50er EMA im Tageschart weiter beibehalten und das Allzeithoch bei 15.501 Punkten überbieten. In der Folge wäre mit einem weiteren Hochlauf bis zur oberen Begrenzung des steigenden Trendkanals im Bereich von 15.900 Punkten zu rechnen. Ein Ausbruch aus dem Trendkanal nach oben sei aber eher nicht zu erwarten.



Die Short-Szenarien: Der DAX drehe nach der schwachen Vortageskerze wieder nach unten ab und durchbreche auch den wichtigen 10er EMA. Erhöhe sich dann die Abwärtsdynamik, wäre mit einem weiteren Rücklauf zum 50er EMA zu rechnen. Darunter könnten die Bären Kurs auf die untere Trendkanalbegrenzung bei 15.750 Punkten nehmen. (18.05.2021/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX befindet sich seit November in einem steigenden Trendkanal und dabei seit Anfang April in einer Seitwärtsbewegung, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Ein nachhaltiger Richtungsentscheid sei dem DAX bisher noch nicht gelungen. Kurseinbrüche seien bisher spätestens am 50er EMA aufgefangen worden, Kursanstiege seien bisher spätestens im Bereich von 15.400 bis 15.500 Punkten ausgelaufen. Am Donnerstag habe der DAX erneut den Bereich des 50er EMA mit dem Tagestief bei 14.816 Punkten erreicht und sei dann aber im weiteren Verlauf wieder nach oben abgedreht. Die Aufwärtsdynamik habe auch am Freitag angehalten und sei erst am Vortag mit dem Tageshoch bei 15.482 Punkten gestoppt worden. Es habe sich eine kleine schwarze Tageskerze gebildet, die eher auf wieder fallende Kurse hindeute.