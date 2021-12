Ausblick: Der Index sei nur wenige Punkte vom nächsten Verkaufssignal entfernt und die Bullen würden müde wirken. Die Jahresendrally könnte zum Fiasko werden.



Die Short-Szenarien: Unterhalb von 15.501 Punkten hätten die Bären das Sagen und dürften den DAX unter 15.048 Punkte und an die Unterstützung bei 14.804 Punkten drücken. An dieser Stelle könnte eine deutlichere Korrektur folgen. Allerdings müsse man aufgrund der akuten Schwäche auch mit einem Bruch dieses Supports und damit Verlusten bis 14.600 und 14.422 Punkte rechnen.



Die Long-Szenarien: Um eine deutliche Erholung starten zu können, müsste der DAX zunächst über 15.350 Punkte klettern. Sollte dies gelingen, käme es zum nächsten Angriff auf die 15.501 Punkte-Marke. Doch auch diesmal könnten die Bären dort zuschlagen und den Index auf Talfahrt schicken. Erst über dieser starken Hürde wäre ein Anstieg bis 15.810 Punkte denkbar. (06.12.2021/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Bis an die Unterseite der im September unterschrittenen langfristigen Aufwärtstrendlinie war der DAX im November gestiegen und hatte dabei ein neues Allzeithoch bei 16.290 Punkten ausgebildet, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Allerdings sei der Ausflug über die alten Hochs nicht von kurzer Dauer gewesen und was als moderate Korrektur begonnen habe, habe sich mit dem Bruch des alten Hochs bei 16.030 Punkten zu einem starken Kurseinbruch entwickelt. Dieser habe den Index mit einem großen Abwärtsgap unter die Unterstützung bei 15.501 Punkten und an die Haltemarke bei 15.048 Punkten gedrückt. Dort sei eine erste Erholung gelungen, die aber in der letzten Woche mehrfach an der Gapunterseite auf Höhe von 15.501 Punkten gescheitert sei. Am Freitag sei wieder Abgabedruck aufgekommen, der den DAX unter Druck gesetzt habe.