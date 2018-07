Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Unmittelbare Anschlusskäufe blieben dem DAX am vergangenen Freitag zwar verwehrt, doch ein starker Schlussspurt sorgte zumindest für einen Schlusskurs in Schlagdistanz zum Tageshoch (12.508 Punkte), so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Dennoch sei die jüngste Handelsspanne innerhalb des Pendants vom Vortag verblieben, sodass ein klassischer "inside day" vorliege. Das gleiche Phänomen lasse sich auch eine Zeitebene höher auf Wochenbasis feststellen. Auch hier liege ein "Innenstab" vor. Auffällig seien zudem die sehr dicht beieinanderliegenden Hochpunkte der letzten beiden Wochen (12.519 bzw. 12.517 Punkte). Vor diesem Hintergrund würde ein Anstieg über diese beiden Marken dem jüngsten Erholungsimpuls zusätzlichen Nachdruck verleihen.Im Erfolgsfall definiere die 200-Tages-Linie (akt. bei 12.779 Punkten) das nächste Anlaufziel. Aber auch die Tiefs der letzten beiden Wochen lägen mit 12.133 bzw. 12.104 Punkten nicht wirklich weit auseinander. Sprich ein neues Verlaufstiefs würde die jüngste Stabilisierung zunichtemachen und unmittelbar den Basisaufwärtstrend seit März 2009 (akt. bei 12.002 Punkten) in die Bredouille bringen. Bei einer negativen Weichenstellung müssten Anleger die drohende Schulter-Kopf-Schulter-Formation wieder auf der Agenda haben. (09.07.2018/ac/a/m)