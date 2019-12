Am Donnerstag würden die erste EZB-Ratssitzung mit Christine Lagarde und die Parlamentswahlen in Großbritannien folgen, bei der die Mehrheit der Marktteilnehmer von einem klaren Sieg der Tories ausgehe. In diesem Fall könnte Premier Johnson das Austrittsabkommen durchs Parlament bringen und das Land Ende Januar aus der EU führen. Der Handelskonflikt zwischen den USA und China sei ebenfalls Thema und berge Überraschungspotenzial.



Am Freitag sei an dieser Stelle die charttechnische Situation des DAX auf Wochenbasis thematisiert worden. Daran solle heute zunächst angeknüpft werden, insbesondere nachdem sich ein Average basierend auf einer Instantanious Trendline sowie einem adaptiven Durchschnitt (Ikam) bei 12.946 Zählern als tragfähige Unterstützung erwiesen habe. Zudem habe die Strukturmarke bei 13.108 Punkten auf Schlusskursbasis verteidigt werden können. Diese Marken gelte es auch in dieser Woche im Auge zu behalten, da das Handelsvolumen sehr zu wünschen übrig gelassen habe. Dies treffe auch auf die tägliche Basis zu. Am Freitag hätten die Umsätze deutlich unter dem 10- und 21-Tage-Durchschnitt gelegen. Insofern erscheine es wenig wahrscheinlich, dass ein nachhaltiger Ausbruch über den Cluster bei 13.202 gelingen könnte.



Auf der Unterseite gelte es, neben den bereits erwähnten Marken, auch die Supports bei 13.043 und 13.019 Zählern zu beachten, zumal sich der ADX weiterhin im Rückwärtsgang befinde und am Freitag von 22,88 auf 21,80 zurückgefallen sei. Zudem seien der tertiäre Trend und die Konstellation beim langfristigen MACD (21/72) negativ zu werten. (09.12.2019/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) setzt seine Konsolidierung unterhalb des Jahreshochs fort, das am 19. November bei 13.374 Punkten markiert wurde, so die Analysten der Helaba.Am Freitag habe der Index bei 13.166,58 Zählern geschlossen, was einem Plus von 0,86% entsprochen habe. Unterstützt worden sei der Markt von einem überraschend robusten US-Arbeitsmarktbericht. Sowohl die Beschäftigung als auch die Stundenlöhne hätten oberhalb der Konsensschätzungen gelegen. Zudem liege die Arbeitslosenquote mit 3,5% auf dem niedrigsten Niveau seit 1969. Vorweihnachtliche Ruhe gebe es derzeit nicht. Zwar stünden heute keine wichtigen Einträge im Datenkalender, die Woche verspreche dennoch, interessant zu werden. Morgen liefere die ZEW-Umfrage Informationen über die derzeitige Stimmung unter den Finanzmarktteilnehmer, am Mittwoch gebe es Inflationszahlen in den USA und es stehe die FOMC-Sitzung auf dem Programm. Hier würden vor allem die neuen Leitzinsprojektionen mit Aufmerksamkeit verfolgt.