Paris (www.aktiencheck.de) - Freitag sahen wir einen panischen DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900)-Abverkauf, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Ein Zeichen dafür sei der intra day um +55% steigende VDAX gewesen. Es habe geheißen: "Die DAX-Unterstützungszone lautet 15.425/15.225, bestehend aus der Tageswolke, dem SMA200 und EMA200 des Tageskerzencharts." Diese Unterstützungszone 15.425/15.225 habe im Anflug panischer DAX-Verkaufslawinen am Freitag gehalten.



DAX heute: 0) Die DAX-Vorbörse zeige sich heute früh "fester", bei 15.430. 1) Starte der DAX heute 9 Uhr über der "Wolke", also über 15.425, wäre heute kein tieferes Tief als Freitag zu erwarten. Stattdessen könnte sich oberhalb von 15.425 eine Gap Rally bis 15.740 entwickeln. Dann sei Freitag eine Überreaktion in nahezu vollständiger Unkenntnis der tatsächlichen Bedeutung der neuen Weltlage gewesen. 2) Zwischen 15.425 und 15.223 wäre der DAX als neutral zu bezeichnen. (29.11.2021/ac/a/m)



