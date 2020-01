Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) begann gestern schwach, konnte sich aber vom Fleck weg 13.443 erholen und bis 13.550 steigen, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Es sei soweit, XDAX-Handel über 13.600, auf den höchsten Hochs aller Zeiten. Zwei Jahren seien seit dem letzten event dieser Art vergangen. Gelinge der Ausbruch über 13.600, so gäbe es massive DAX-Kaufsignale großer Tragweite. Das Kaufsignal in der Position am oberen Trendkanaldeckel zu generieren werde nicht leicht, unmöglich sei es aber freilich nicht. Ein Anstieg habe generell Chancen, solange 13.433 (letztes höheres Tief) nicht unterschritten würden. Unterstützung würden 13.575 + 13.550 und 13.500 + 13.490 bieten. Unterhalb von 13.443 + 13.425 gäbe es Verkaufssignale. (22.01.2020/ac/a/m)



