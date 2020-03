Ausblick: Der Index werde die negativen Vorgaben heute aller Voraussicht nach nachbilden, weshalb Kursverluste zu erwarten seien. Auch ein kompletter Abverkauf des Anstiegs der letzten Tage sei möglich.



Die Short-Szenarien: Erneut liege zwischen 11.870 und 11.850 Punkten ein wichtiger Unterstützungsbereich im Chart. Falle der DAX darunter, könnte er erneut in Richtung 11.612 Punkte nachgeben. Das bisherige Jahrestief notiere knapp oberhalb dieses Supports bei 11.624 Punkten. Könne sich der Index in diesem Bereich nicht stabilisieren, kämen als nächste Unterstützungszone 11.566 bis 11.549 Punkte in Betracht. Wiederum darunter notiere bei 11.420 Punkten ein Support. Schlussendlich wäre der Index bei 11.300 Punkten sehr gut unterstützt. Letztere Marke wäre folglich ein kurzfristiges Maximalziel auf der Unterseite.



Die Long-Szenarien: Erst oberhalb des gestrigen Hochs bei 12.273 Punkten würden sich die Käufer weiteren Spielraum im Chart verschaffen, wobei bereits bei 12.319 Punkten die nächste Hürde warte. Erst wenn der DAX auch diese Barriere aus dem Weg geräumt habe, erweitere sich das Erholungspotenzial in Richtung 12.458 bis 12.494 Punkte. Dass der deutsche Leitindex sich in dieser Woche deutlich über diesem Kursniveau halten werde, sei sehr unwahrscheinlich. (04.03.2020/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Leitindex ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) sprang auch am Dienstag wild hin und her, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Nach schwachem Start habe der überraschende Leitzinsentscheid der US-Notenbank FED den Index am Nachmittag deutlich über die Marke bei 12’211 Punkten hinausgezogen. Bereits zuvor habe der DAX das dortige Gap geschlossen. Die Freude der Käufer habe aber nicht lange gewährt. Denn die US-Indices hätten ihre Kursgewinne schnell wieder abgegeben und dadurch auch den DAX in die Tiefe gezogen.