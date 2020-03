Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Leitindex DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) hat sich zwar zuletzt mit verringerter Dynamik abgeschwächt, von einer Erholung infolge einer höheren Risikobereitschaft kann aber nicht gesprochen werden, berichten die Analysten der Helaba.



Ob sich das heute ebenso gestalte, sei offen, denn die Vorgaben in Asien und den USA würden einen schwachen Handelsstart erwarten lassen. Sorgen vor den wirtschaftlichen Auswirkungen der COVID-19-Ausbreitung seien weiterhin sehr ausgeprägt - ungeachtet der in Aussicht gestellten Maßnahmen vonseiten der Politik. Nachdem bereits zahlreiche Zentralbanken Lockerungsmaßnahmen beschlossen hätten, werde heute die Europäische Zentralbank ihre Handlungsbereitschaft unter Beweis stellen (müssen). Die Erwartungen seien hoch, nicht zuletzt auch deshalb, weil Italiens Ministerpräsident Conte von der EZB ein neues "Whatever it takes" gefordert habe. EZB-Präsidentin Lagarde ziehe alle Instrumente in Betracht und fordere von den Staats- und Regierungschefs der EU entschiedene Maßnahmen, um eine Finanz- und Wirtschaftskrise wie im Jahr 2008 zu verhindern. Ob sie derweil die hohen Erwartungen erfüllen könne, bleibe abzuwarten. Die Unsicherheit und die Volatilität seien enorm und eine erneute, durch Corona verursachte Verunsicherung an den Aktienmärkten könne nicht ausgeschlossen werden.



Dem DAX sei es auch gestern trotz verringerter Abwärtsdynamik nicht gelungen, kein neues Verlaufstief zu markieren. Dieses liege bei 10.390 Zählern. Entwarnung könne daher nicht gegeben werden. Der Abwärtsimpuls sei intakt, was am weiter steigenden ADX abzulesen sei. Seit Beginn der Kursverluste Mitte Februar sei es zu zahlreichen Abwärtsgaps gekommen, die in dieser Ausprägung nur in Crashzeiten zu beobachten seien. Um die letzte, am Montag gerissene Kurslücke zu schließen, wäre ein Anstieg von etwa 1000 Indexpunkten vonnöten. Hinweise auf eine derartige Befestigung gebe es derzeit nicht, wenngleich eine stark überverkaufte Marktlage zu beobachten sei. Das Chartbild bleibe getrübt. Entscheidend auf der Unterseite sei das Mehrjahrestief, das Ende 2018 bei 10.279 markiert worden sei. (12.03.2020/ac/a/m)

