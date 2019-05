Der DAX habe gestern einen Abschlag in Höhe von 1,01% auf 12.286,88 Punkte verbucht. Damit habe sich der Index wieder von der richtungsweisenden Retracement-Marke bei 12.329 Zählern nach unten entfernt. Damit bleibe die Frage, ob sich die auf Basis der Fibonacci-Theorie zu formulierende Korrekturphase fortsetze oder ein neuer Haupttrend etabliert werden könne, weiter unbeantwortet. Darüber hinaus sollte nicht unerwähnt bleiben, dass der V-DAX gestern zeitweise um über 26% und damit auf den höchsten Stand seit sechs Wochen geklettert sei.



Charttechnik



Der gestrige Handelstag habe einmal mehr gezeigt, wie lohnenswert es sein könne, zusätzliche Bestätigungen für Ausbrüche an sehr markanten Punkten, wie beispielsweise zuletzt an der 12.329er Marke, abzuwarten. Dies gelte umso mehr, sofern das Überschreiten des Widerstandes nicht von einem klar erkennbaren Volumen- und Momentum-Anstieg, wie aktuell, unterlegt gewesen sei. Komme es innerhalb einer Aufwärtsbewegung zu einer Korrektur, ende diese häufig im Bereich des 21-Tagedurchschnitts. Gestern sei dieser nahezu punktgenau erreicht worden. Insofern werde es spannend zu sehen sein, ob die entstandene Kurslücke zügig wieder geschlossen werde. Insgesamt gelte es zu beachten, dass verschiedene Indikatoren bereits damit begonnen hätten, Richtung Süden zu drehen. (07.05.2019/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Am Wochenende sorgte US-Präsident Trump mit einer unerwarteten Kehrtwende im Handelsstreit mit China für einen Paukenschlag, so die Analysten der Helaba.Er habe angekündigt, dass die Zölle auf chinesische Waren im Wert von 200 Milliarden Dollar bereits am Freitag von bisher zehn auf 25 Prozent steigen könnten. Gestern sei zunächst unklar geblieben, ob und gegebenenfalls in welcher Form die für die kommenden Tage geplanten Handelsgespräche fortgesetzt würden. Mittlerweile zeichne sich ab, das eine chinesische Delegation unter der Führung von Liu He nach Washington reisen werde. Die Börse habe wohl einen positiven Ausgang des Handelsstreits bereits eingepreist, folglich habe dieser, zumindest temporär, wieder ausgepreist werden müssen.