Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) zeigte sich am Dienstag schwankungsanfällig, wenngleich die Kursausschläge oftmals zufällig anmuteten, so die Analysten der Helaba.Handfeste Gründe habe es für die Kursverluste im Automobilsektor gegeben. BMW (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF), habe den Ausblick für das laufende Jahr nach unten angepasst. Die Aktie habe um 5,39% abgegeben und damit den größten Kursrutsch seit dem Jahr 2016 verbucht. In der Folge seien auch Daimler (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) und VW (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter Abgabedruck geraten. Zudem hätten die Anteilsscheine der Lufthansa (-5,21%) auf den Verkaufszetteln weit oben gestanden. Die Airline leide verstärkt unter dem Höhenflug des Ölpreises. Natürlich habe auch der Zollstreit erneut im Fokus gestanden. Laut WTO leide die internationale Zusammenarbeit bereits unter dem Konflikt.An der charttechnischen Beurteilung des DAX habe sich zuletzt nichts geändert. Insgesamt habe sich einmal mehr gezeigt, welche Wirkung von den ab der Marke von 12.401 Zählern vorzufindenden Widerständen ausgehe. Das Tageshoch sei exakt im Bereich der 55-Tagelinie (12.417) ausgebildet worden, bevor sich der seit Wochenanfang etablierte Abwärtsimpuls erneut die Oberhand gewonnen habe. Insgesamt bleibe der mittel- und langfristige Abwärtstrend intakt. Für deutliche Verbesserung des Chartbildes müssten insbesondere die Widerstände bei 12.465, 12.509, 12.558 und 12.611 Zählern überwunden werden. Solange dies nicht der Fall sei, seien die Abwärtsrisiken etwas höher zu gewichten. Supports würden sich bei 12.364, 12.358, 12.302, 12.280, 12.243 und 12.218 Punkten finden. Erwähnenswert sei auch, dass der CCI zuletzt eine negative Divergenz ausgebildet habe und sich der CMO bereit deutlicher von der Nulllinie nach unten absetze. (26.09.2018/ac/a/m)