Der DAX habe gestern zunächst tatsächlich das erste von zwei Zwischenrallyzielen bei 14.350 erreicht und sei danach rasch unter das Vortagestief 14.226, bis zur 200 Stunden Linie bei 14.220 gefallen.



Ausblick



DAX Trendbruch des laufenden Trends vom Jahrestief 12.439! Die DAX-Pullbackreaktion auf den absolvierten 2.000-Punkte-DAX-Anstieg (12.439>14.553) könne also bereits begonnen haben! Vorgesehen gewesen sei das eigentlich erst ab 14.815. Der gestrige Verlauf lasse den Analysten etwas im "Regen stehen", das sei weder Fisch noch Fleisch. Am ehesten treffe für heute zu, dass der DAX zunächst bis 14.350/14.375 oder 14.405 steige und dann wieder neue Abwärtsrisiken für Ziele bei 14.224 und vor allem bei 14.109 aufweise, ggf. auch für die Ziele 13.939/13.917. (25.03.2022/ac/a/m)





Paris (www.aktiencheck.de) - DAX-Chartanalyse der BNP Paribas:Rückblick: Es hieß: "...3) Die DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900)-Tageskerze von gestern verlangt nach tieferen Tiefs als gestern. In Frage dafür kommen die DAX Marken 14.109 und 13.991, sowie das Gap 13.917, ferner der Tagespivot S3 bei 13.847. 4) Zuvor ist eine 2. Reboundstufe bis 14.350 oder 14.420 einzuplanen, was aber am späteren Tief 14.109/14.103 nichts ändern würde...", wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.