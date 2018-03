Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die charttechnische Ausgangslage des DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) gestaltet sich derzeit extrem spannend, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Schließlich wecke das "bullish engulfing" vom Wochenauftakt, mit dem der Aufwärtstrend seit Februar 2016 (akt. bei 11.993 Punkten) letztlich habe verteidigt werden können, die Lebensgeister der Bullen. Unterstützung würden die Börsenoptimisten zwar durch die divergente Entwicklung seitens des RSI und des MACD erhalten. Aber andererseits habe das Aktienbarometer gestern eine große Chance liegen lassen. Schließlich habe die Kursschwäche zum Handelsschluss - inklusive eines Schließens der am Morgen gerissenen Aufwärtskurslücke - die Ausprägung einer sog. "Inselumkehr" verhindert. Per Saldo würden die ausbleibenden Anschlusskäufe dokumentieren, dass eine Erholung der deutschen Standardwerte alles andere als ein Selbstläufer werde. Zu Handelsbeginn dürfte sogar der o. g. Haussetrend wieder in den Fokus rücken. Damit seien wir beim Thema: Um die Chance auf eine Stabilisierung nicht gänzlich zu verspielen, gelte es in Zukunft die besagte Trendlinie, spätestens jedoch die Kombination aus dem Tief vom August 2017 und dem jüngsten Verlaufstief bei 11.869/31 Punkten, zu verteidigen. (07.03.2018/ac/a/m)