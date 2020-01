Auch beim Handelsstreit zwischen den USA und China gebe es neue positive Nachrichten; mittlerweile hätten die offiziellen Stellen in China ebenfalls bestätigt, dass es in Washington zu einer Unterzeichnung des Phase-1-Handelsabkommens zwischen beiden Ländern kommen werde. Der chinesische Vize-Premier Liu He solle vom 13. bis zum 15. Januar in den USA weilen und die Teileinigung ratifizieren.



Inzwischen dürften die positiven Nachrichten bezüglich des Phase-1-Deals in den Kursen der Dividendenpapiere aber sehr weitgehend eingepreist sein. Damit spreche mittlerweile wohl vor allem das niedrige Zinsniveau in Deutschland für den DAX. Die Anleger seien in der Tat auch weiterhin im Anlagenotstand gefangen, was Investoren fast schon in die Asset-Klasse Aktien dränge.



Die Trends am deutschen Aktienmarkt dürften auch weiterhin vor allem von der Wall Street vorgegeben werden. In diesem Kontext sei zunächst festzuhalten, dass an den US-Börsen sicherlich noch von keiner spekulativen Preisblase gesprochen werden könne. Dennoch seien die Aktienmärkte im Land der unbegrenzten Möglichkeiten fundamental nicht mehr günstig bewertet. Das KGV des S&P 500 liege auf Basis der Konsensgewinnschätzung für 2020 bei immerhin schon fast 18,7. Folglich dürften viele positive Nachrichten mittlerweile bereits eingepreist sein.



Vor allem geopolitische Risiken könnten im Laufe des neuen Jahres noch zu nachhaltigen Belastungen führen. Denkbare Auslöser für einen Kursrutsch wären beispielsweise ein massiver Handelskonflikt zwischen der EU und den USA, extrem schwierige Verhandlungen zu den weiteren Beziehungen zwischen Großbritannien und der EU und eine Eskalation des Konfliktes auf der koreanischen Halbinsel. Auch die Lage am Persischen Golf müsse von den Märkten weiterhin im Auge behalten werden. Zudem dürften sich auch die Verhandlungen über den Phase-2-Handelsdeal zwischen Washington und Peking schwierig gestalten. Insbesondere die Subventionspolitik Chinas sollte noch für kontroverse Gespräche sorgen.



Die Hinweise auf leichte Entspannungstendenzen im Konflikt zwischen Washington und Teheran hätten die Aktienkurse heute deutlich anziehen lassen. Der DAX stehe kurz vor neuen Rekordmarken. Die Märkte würden nun aber bereits viele positive Hoffnungen einpreisen. Insofern steige die Gefahr von Rückschlägen. Anleger müssten nun vor allem auf ein aktives Risikomanagement setzen; sonst könne aus dem Traum- schnell auch ein Fehlstart ins neue Jahr werden. (09.01.2020/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Heute konnte der deutsche Blue-Chip-Index DAX im frühen Börsenhandel wieder einmal über die Marke von 13.500 Punkte springen, so die Analysten der Nord LB.Die Hoffnungen auf das Ausbleiben einer stärkeren Eskalation im Konflikt zwischen den USA und dem Iran hätten die Risikofreude der Anleger erhöht. In Verbindung mit zuletzt wieder freundlicheren Wirtschaftsdaten aus den Vereinigten Staaten würden Investoren mittlerweile wieder beherzter zu Aktien greifen. Von diesem generellen Trend würden natürlich auch die deutschen Dividendenpapiere profitieren. Anleger scheinen darauf zu hoffen, dass auf dem Börsenparkett nun auch beim DAX bald neue Rekorde gefeiert werden können, so die Analysten der Nord LB.Der Beginn des Jahres 2020 sei für die Asset-Klasse Aktien sehr turbulent gewesen. Nach einem Traumstart am ersten Handelstag seien geopolitische Risiken wieder stärker in den Fokus gerückt, was den DAX zwischenzeitlich sogar wieder unter die psychologisch wichtige Marke von 13.000 Zählern gedrückt habe. Für diese Abwärtsbewegung seien vor allem Ängste bezüglich eines drohenden militärischen Konfliktes am Persischen Golf verantwortlich gewesen. Diese Sorgen würden nun beginnen, wieder etwas aus dem Blickfeld der Marktteilnehmer zu rücken. In der Tat würden die Anleger mittlerweile dezente Signale aus Washington und Teheran wahrnehmen, die in Richtung einer Deeskalation deuten würden. Entsprechend notiere auch der Ölpreis inzwischen auf einem etwas niedrigeren Niveau.