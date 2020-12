ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Deutschland Infineon-Aktie:

IFX



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 46.700 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2020 (Ende September) einen Umsatz von mehr als 8,5 Milliarden Euro. Durch die Übernahme der US-amerikanischen Cypress Semiconductor Corporation im April 2020 gehört Infineon zu den zehn größten Halbleiterunternehmen weltweit.



Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infineon.com. (17.12.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - DAX Tops 2020: Infineon mit Plus von 50,0% seit Jahresbeginn - AktiennewsDie Aktie des Halbleiterherstellers Infineon (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) hat 2020 fast alle DAX-Mitglieder hinter sich gelassen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Zwar hätten auch die Münchener die Corona-Krise zu spüren bekommen, dank der Erholung im Autogeschäft habe das Unternehmen zuletzt aber wieder die Gewinnzone erreicht. Für Fantasie sorge zudem der beschleunigte Wandel hin zu mehr Elektromobilität. Nicht zu vergessen gelte, dass Infineon dank der Übernahme des US-Chipherstellers Cypress Semiconductor in die Riege der zehn größten Chiphersteller der Welt aufgestiegen sei. Viele Analysten würden der Aktie daher auch 2021 einiges zutrauen. Optimistisch sei auch Bernstein Research. Deren Kursziel liege mit 35 Euro knapp 15 Prozent über dem aktuellen Stand. (Ausgabe 50/2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:30,745 EUR +0,69% (17.12.2020, 11:12)XETRA-Aktienkurs Infineon-Aktie:30,81 EUR +1,05% (17.12.2020, 10:58)